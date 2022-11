"L’appuntamento è fissato per domani a mezzogiorno: a Palazzo Marino sarà presentata la relazione conclusiva relativa al dibattito pubblico sul nuovo stadio di San Siro. Se l’evento farà registrare il pienone lo vedremo (nella Sala Brigida del Comune saranno ammessi solo i giornalisti, ma tutti i cittadini interessati potranno seguire la presentazione in diretta streaming, sulla pagina Facebook del dibattito), quel che è certo è che Inter e Milan questa partita la giocheranno insieme, come del resto succede da quasi tre anni mezzo a questa parte: mentre Andrea Pillon, coordinatore del dibattito cominciato il 28 settembre scorso, illustrerà quanto emerso dai dieci incontri di questi quaranta giorni, i due club ascolteranno temi, posizioni e istanze per poi tirare le somme e prepararsi al prossimo passo. Ovvero avere un nuovo ok dal Comune ed entrare nel vivo del progetto esecutivo, previsto per l’inizio del 2023, per poi avviare i lavori del nuovo impianto nel 2024. E traslocare finalmente nella nuova casa, a partire dalla stagione 2027-2028". Lo scrive oggi la Gazzetta dello Sport in previsione dell'appuntamento di domani che si spera rappresenti finalmente uno step in avanti e non indietro nel progetto stadio.