I numeri parlano chiaro: con lo 0-0 di ieri sera, arrivano a 13 le volte in cui Yann Sommer in questa stagione ha mantenuto la porta inviolata. Un dato che è il migliore tra tutti i portieri dei maggiori cinque campionati d'Europa se si prendono in considerazione le competizioni della stagione attuale. Da oltre tre partite e mezza, il numero 1 nerazzurro non incassa gol: non avendo giocato a Lisbona, l'ultimo risale a quello subito da Valhovic in Juve-Inter dello scorso 26 novembre. Striscia aperta. Lo evidenzia la Gazzetta dello Sport.