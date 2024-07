Riecco Yann Sommer. Come da programma, oggi il portiere svizzero tornerà ad allenarsi ad Appiano Gentile e, rispetto all'anno scorso, quando era titolare indiscusso, dovrà "difendersi" da Josep Martinez.

Come spiega la Gazzetta dello Sport, in teoria lo spagnolo parte un passo indietro, ma il tenore dell’investimento lascia pensare che Josep sia qualcosa in più di un numero 12.

Domani, invece, sarà la volta di Calhanoglu riprendere confidenza con i campi della Pinetina. Poi all'appello mancheranno solo De Vrij, Dumfries, Pavard, Thuram, Lautaro e Carboni.