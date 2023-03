Dopo il primo allenamento pieno con i compagni di squadra, è difficile pensare che Milan Skriniar possa essere tra i titolari di stasera. Ne scrive anche La Gazzetta dello Sport, secondo cui tutti lascia pensare che lo slovacco andrà in panchina lasciando spazio a Darmian, Acerbi e Bastoni in difesa. L'altro dubbio è legato all'attacco. Lukaku scalpita, ma il favorito per affiancare Martinez è Dzeko.