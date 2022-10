"Mattone dopo mattone, rieccolo qui il muro . Ma la verità è che è cambiato il progetto. Non chi stava faticando per tirarlo su. Poi, certo, è scattata pure qualche motivazione individuale. Ma i muratori quelli erano: Skriniar , De Vrij e Bastoni ". La Gazzetta dello Sport sottolinea la ritrovata solidità della difesa interista proprio contro l'avversario più temibile. E non può essere un caso.

Contro i catalani, Inzaghi ha optato per un atteggiamento più prudente: linea più bassa, approccio accorto a protezione di Onana e con l'idea di andare a far male in ripartenza. "Anche Antonio Conte, nell’anno dello scudetto, a un certo punto decise di fare un passo indietro per farne 100 avanti. Non è detto però che Inzaghi possa riproporre lo stesso atteggiamento anche sabato a Reggio Emilia. Più facile che l’Inter decida di partita in partita, ma anche di momento in momento dentro gli stessi 90 minuti", anticipa la rosea. Una sorta di "ibrido", insomma, in grado di adattarsi ai diversi avversari e alle diverse situazioni.

Intanto, però,si è rivisto il miglior De Vrij, uno di quelli fin qui più in difficoltà; si è assistito al riscatto di Skriniar, per il quale si stanno riaprendo i discorsi per il rinnovo; c'è stata la rivincita di Bastoni dopo un periodo di appannamento. L'Inter ha rialzato il muro.