Un unicum per l'Inter: settimana sgombra da impegni infrasettimanali. Niente Champions, Coppa Italia o altro: l’Inter sta preparando il derby d’Italia nelle migliori condizioni possibili.

Come ricorda la Gazzetta dello Sport, in casa nerazzurra è una rarità, visto che l’ultima volta che Inzaghi ha potuto lavorare così risale a novembre, poco meno di cento giorni fa. "Allora, a rendere possibile il tutto era stata la sosta per le nazionali: l’Inter aveva pareggiato a San Siro lo scontro diretto con il Napoli il 10 novembre, poi si ripresentò con la manita di Verona il 23. Se tre mesi fa il tecnico nerazzurro aveva diretto i lavori di un gruppo “decimato” dagli impegni con le nazionali, questa volta ad Appiano c’è il pienone. Uno stacco netto col passato recente (martedì, all’indomani del 2-1 alla Fiorentina, Inzaghi ha finalmente potuto dare un giorno libero) e che concederà respiro a Lautaro e compagni ancora fino al turno successivo: dopo la Juve, l’Inter tornerà in campo il 22 contro il Genoa a San Siro".

Ma dal 25 febbraio, data dell'impegno di coppa con la Lazio, ripartirà il tour-de-force. Napoli al Maradona il weekend del 2 marzo, ottavi di Champions tra il 4 e il 5...