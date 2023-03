La seconda tappa è Borussia Moenchengladbach-Inter, lo 0-0 nella ripetizione della famosa "partita della lattina". Una battaglia, in cui Bordon para anche un calcio di rigore. Nel 1981, sempre in Coppa dei Campioni, una grande vittoria per 1-0 a Belgrado in casa della Stella Rossa. Rete di Muraro al 13' e poi tanta resistenza, con una splendida partita del diciassettenne Bergomi. Ben più avanti nel tempo, il Triplete. Due gare indimenticabili, la prima a Kiev contro la Dinamo con una vittoria all'ultimo assalto firmata da Sneijder, quindi l'1-0 contro il Chelsea a Londra negli ottavi con una rete di Eto'o, poco prima di superare anche il Barcellona nonostante una sconfitta al Camp Nou.

Ultime due gare ricordate dalla rosea: il 3-2 a Monaco di Baviera con il gol in extremis di Goran Pandev e la gara del Camp Nou, recentissima, finita 3-3 e fondamentale per passare il turno nella Champions della stagione in corso.