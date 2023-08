All'Inter è il giorno di Emil Audero e Lazar Samardzic, arrivati ieri a Milano e per i quali oggi alle 10 sono previste le visite mediche. Come spiega La Gazzetta dello Sport, affronteranno dopo gli esami di rito una prima sgambata ad Appiano Gentile, in modo da mettersi subito in moto. Domenica c'è già un'amichevole contro l'Egnatia a Ferrara, l'ultima prima dell'esordio in Serie A.