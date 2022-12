Quando e come Cristiano Ronaldo riavrà quei 19,9 milioni che gli mancano e che si inseriscono direttamente nell'inchiesta sulla Juventus? "Probabilmente l’accordo con la Juventus prevedeva che i soldi gli venissero versati dallo United sotto forma di bonus - deduce la Gazzetta dello Sport -. Il contratto con gli inglesi non c’è più ma Ronaldo, essendo furbo e ben consigliato, ha in mano la sua copia della carta, una sorta di assegno in bianco con cui far valere i propri diritti, che gli inquirenti sospettano sia firmata dalla Juventus e non da lui, per non incorrere nel rischio di eventuali sanzioni (previste per accordi non depositati) da parte degli organi di giustizia del calcio".