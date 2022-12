L'0Inter oggi torna ad allenarsi in vista della ripresa del campionato e Inzaghi, per cercare una rimonta scudetto che avrebbe del clamoroso, punta soprattutto su rientri importanti, da quello di Lukaku a quello di Brozovic. Il Mondiale, per il belga, non è andato come sperato. "E allora è possibile che Lukaku possa tornare ancora più carico e “arrabbiato”, pronto a riprendersi il tempo perduto - sottolinea la Gazzetta dello Sport -.