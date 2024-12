Una riserva di lusso. Il gol alla Lazio - il suo primo in campionato con la maglia dell'Inter dopo quello in Coppa Italia un anno fa al Bologna - ha messo di nuovo in risalto la bravura di Carlos Augusto, alternativa di grande valore come sottolinea oggi la Gazzetta dello Sport.

Dopo aver smaltito l'infortunio muscolare rimediato contro lo Young Boys è tornato a disposizione ed è stato tra i protagonisti nel 6-0 rifilato alla Lazio. Fin qui Inzaghi l'ha schierato titolare in quattro partite su sei in Champions, lanciandolo dal 1' contro Manchester City, Stella Rossa, Young Boys e Bayer Leverkusen. Può giocare anche come braccetto sinistro. Simone lo considera un jolly. Ed è un jolly preziosissimo.