La Cremonese e Ionut Radu sono sempre più vicini. Come conferma la Gazzetta dello Sport, il portiere dovrebbe trasferirsi in prestito secco nel club neoporomosso con l'Inter disposta a contribuire a una parte del suo ingaggio, non in linea con gli standard grigiorossi. Il romeno, che ha avuto richieste dal Reims, ha più volte manifestato la volontà di restare a giocare in Italia, ecco perché la Cremo sembra essere la soluzione ideale per dargli quella continuità che a Milano non ha mai avuto.