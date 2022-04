Gli abbracci di tanti compagni subito dopo il triplice fischio non sono stati gli unici: già nel silenzio dello spogliatoio del Dall’Ara, lontano dalle telecamere, la solidarietà del gruppo era stata corale. "Anzi, negli spogliatoi si è pure aggiunto un abbraccio di Inzaghi a Ionut sotto gli occhi dell’intera squadra. Ieri, nel centro di allenamento nerazzurro, sono poi continuati i gesti di affetto e le carezze di dirigenti e compagni, Handa compreso: Samir non è il tipo che esterna troppo i propri sentimenti, ma sa quanto male può fare un errore. Simone ha pure parlato alla squadra, partendo dalla doverosa consolazione del suo portiere in seconda. Nel dettaglio, ha rinnovato la pubblica fiducia al romeno, ha derubricato l’errore a un normale inciampo e, soprattutto, ha chiesto ai suoi di ritrovare serenità per non aggiungere altri rimpianti da qui alla fine. Vincere le prossime quattro non è negoziabile, indipendentemente dalle disgrazie altrui. Per riuscirci, però, è necessario evitare certe isterie viste a Bologna, che non sono certo piaciute allo staff", sottolinea la rosea.

A Udine dovrebbe rivedersi Handanovic tra i pali, mentre Radu pensa già alla prossima stagione: andrà in prestito, si è fatto vivo il Lecce.