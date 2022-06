Per oggi è attesa la firma del portiere rumeno Ionut Radu, che arriverebbe alla Cremonese dall’Inter in prestito secco. "Radu pare abbia già l’accordo di massima, domani dovrebbe essere in città per le visite mediche - conferma la Gazzetta dello Sport -. Si chiuderebbe così il capitolo portieri dopo il ritorno all’Atalanta di Marco Carnesecchi, per due stagioni titolare in grigiorosso".