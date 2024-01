Arrivi e... partenze. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, è ormai a un passo la cessione in prestito con diritto di riscatto di Agoume al Siviglia. Appena 4 minuti, quelli di Salerno, finora in campionato per il francese che è finito nel mirino del club spagnolo. Trattativa ben avviata che può chiudersi a breve.

Anche un altro centrocampista potrebbe lasciare Milano a gennaio: Sensi. L'ex Sassuolo ha il contratto in scadenza a giugno e non verrà rinnovato. Il club nerazzurro - secondo la rosea - vorrebbe venderlo per monetizzare un minimo: le prossime settimane serviranno a cercare un acquirente.