Dopo la sconfitta di Lens, la Gazzetta dello Sport sottolinea luci e ombre dell'amichevole con i francesi. Tra le note liete ci sono la prestazione di Handanovic ("In uscita bassa, ma pure in tuffo: il Lens pungeva, ma a Samir non ha mai fatto male") e Mkhitaryan ("Era in ritardo, ma ieri ha dato segni di risveglio: finalmente nel cuore del gioco").