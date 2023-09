Altro pensiero della Gazzetta dello Sport sulla frenata interista ieri col Sassuolo. "Che sia un calo di nervi e di tensione o solo un primo appannamento fisico, l’Inter ha sbattuto per la prima volta il muso: l’inizio di stagione era sembrato davvero esaltante e il Sassuolo ha spezzato bruscamente l’incantesimo come i cattivi delle fiabe.

In realtà, scavando fino alla radice, dentro alla squadra di Inzaghi c’erano già i semi di questo inciampo in campionato. È la terza partita filata che l’Inter di Simone va avanti più o meno a strappi, senza spingere davvero a tavoletta come fatto a inizio settembre: dopo la sgasata poderosa del derby, la squadra ha rallentato sensibilmente nelle prestazioni e questo è abbastanza visibile", si legge.