La Gazzetta dello Sport conferma: il Sassuolo può irrompere prepotentemente nella corsa di mercato per Andrea Pinamonti. Il motivo è facile da intuire, basta aver seguito le ultime notizie sul futuro di Gianluca Scamacca, destinato al West Ham per 36 milioni di euro più sei di bonus. Una cifra che l'ad Giovanni Carnevali potrebbe in parte investire per assicurarsi l'Arciere di Cles, battendo la concorrenza dell'Atalanta: sul piatto, i neroverdi potrebbero mettere 15 milioni di euro.