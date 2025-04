Il giudizio netto della Gazzetta dello Sport: l'Inter ha capito che Taremi e Asllani non sono da Inter e a fine stagione verranno messi sul mercato.

Grande delusione per quanto riguarda Taremi, arrivato come alternativa principale a Thuram e Lautaro. Punta che ha dimostrato negli anni al Porto di essere forte, affidabile, di livello anche se non soprattutto in Champions. La Gazzetta non dimentica la pubalgia che gli ha condizionato il 2025, ma non tutto si spiega con i problemi fisici. Appena 3 gol, dei quali 2 su rigore: bottino davvero risibile. Un apporto quasi nullo alla causa. Destino segnato: in estate sarà addio. Può essere considerata l'ultima operazione di questo tipo, ossia un parametro zero ultratrentenne.

Asllani non ha fatto tanto meglio di Taremi. L'albanese è al tramonto della sua terza stagione in nerazzurro, forse l'ultima. Secondo la rosea, la dirigenza ormai si è fatta un'idea chiara sui margini di crescita dell'ex Empoli, che spesso ha deluso da vice Calhanoglu. La promessa di campione fin qui è rimasta tale. Avrà altre occasioni? Dura.