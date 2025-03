I quarti di finale obiettivo di prestigio che darebbero lustro all'Inter, ma anche... tanti soldi. Oggi la Gazzetta dello Sport fa il calcolo di quanto arriverebbe a guadagnare il club nerazzurro qualora riuscisse a eliminare il Feyenoord negli ottavi.

Nell'anno 2022-23, quello della finale di Istanbul, l'Inter arrivò a toccare 101 milioni di ricavi dalla massima competizione europea. Ora basterà superare lo scoglio degli ottavi per sfondare quota 100. Eliminando il Feyenoord, si aggiungerebbero infatti 12,5 milioni per il passaggio del turno agli 87,9 totali già portati a casa dopo il girone. In questa cifra, non sono conteggiati né il botteghino né gli sponsor né l’indotto vario, ma è la somma tra la quota fissa per la partecipazione (18,6), l’incasso per i risultati della prima fase (13,3), il ranking storico decennale (8), il market pool (oltre 25,3) e i quasi 23 milioni ottenuti dall’essersi piazzati così in alto nel maxi-girone.

Guardando molto in là, la Gazzetta ipotizza anche il guadagno complessivo in caso di vittoria del trofeo: si parla di circa 140 milioni! Una cifra mai vista per una coppa nel calcio.