Analisi sull'Inter della Gazzetta dello Sport dopo la prima uscita con il Monza. La novità più significativa è l'impatto avuto da chi è entrato dalla panchina, mentre nella scorsa stagione spesso i cambi non ripagavano la fiducia di Inzaghi. Ma lasquadra ha perso in fisicità: "A colpo d’occhio, l’Inter si è rimpicciolita. Sommer non riempie la porta come Onana; l’aggressività di Skriniar non c’è più; Brozovic era comunque un play oltre l’1.80 m, Gagliardini aveva tackle pesante; accanto a Lautaro mancano i centimetri e i chili di Dzeko e Lautaro.

Inzaghi, che non a caso chiede un mediano tosto, deve cercare di recuperare la fisicità perduta o trovare il modo per farne a meno", si legge. L'uomo chiave? Calhanoglu. "Inzaghi ha più opzioni di prima. Tocca al turco farle scattare in campo".