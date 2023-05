La sensazione è che la storia tra Riccardo Orsolini e il Bologna sia giunta al capolinea. Questo, almeno, quanto riferisce oggi La Gazzetta dello Sport, ricordando che il 7 rossoblu ha un contratto fino al 2024 e la volontà di allungarlo, ma solo a certe condizioni. La cosa certa, insomma, è che Orso non lascerà mai il Bologna a parametro zero: tradotto, o rinnova (fino al 2026) o saluta a giugno.

"L’impressione è che il mercato ora frigga molto: non solo l’Inter, ma forse anche Sarri che lo avrebbe voluto alla Juve; e poi, non solo sondaggi fra chi abita i piani alti, ma anche dall’estero - si legge -. Magari Espanol e Siviglia torneranno alla carica, la Bundesliga potrebbe ricominciare a bussare alla porta dell’Orso che sogna un ritorno in azzurro a fine annata".