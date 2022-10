"A sentire Simone Inzaghi, l’alternanza rimarrà anche in futuro. Ma in attesa di capire chi giocherà sabato, André Onana si gode un’altra notte da titolare in Champions, la terza su tre gare da quando veste il nerazzurro". Lo sottolinea la Gazzetta dello Sport all'indomani del successo sul Barcellona arrivato anche grazie alla prova del portiere africano, che ha risolto qualche situazione intricata con uscite coraggiose. "Un’uscita avventurosa cancellata dal Var che ha annullato l’1-1, ma anche tante cose belle, come un disimpegno con i piedi con tanto di dribbling sull’avversario e diverse uscite alta nel cuore dell’area, per dare sicurezza ai compagni. Con personalità, come si chiede ad un numero uno", evidenzia la rosea.