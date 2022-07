In attesa di trovare una collocazione sul mercato, Gleison Bremer dovrebbe scendere oggi in campo contro l'Eintracht Francoforte in amichevole indossando la fascia di capitano del Torino. Ne dà notizia oggi La Gazzetta dello Sport, secondo cui il brasiliano dovrebbe poi cedere la fascia a Sasa Lukic dopo la sua partenza.