Tanta Inter oggi ai Globe Soccer Awards, manifestazione ideata da Tommaso Bendoni e organizzata con il supporto del Dubai Sports Council. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, i campioni d'Italia e l'Atalanta sono in gara per il premio come "miglior squadra maschile", riconoscimento che però probabilmente andrà al Real campione d'Europa.

Per quanto riguarda gli allenatori, in lizza anche Simone Inzaghi, Gasperini e Ancelotti. In corsa come "miglior calciatore" Ronaldo, Messi, Rodri, Haaland, Mbappé, Vinicius, Bellingham, Salah oltre a Lautaro e Lookman.