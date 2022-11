Continuano a spuntare ostacoli nel progetto di Inter e Milan per il nuovo stadio. L’ultimo, come racconta oggi La Gazzetta dello Sport, è quello posto dall’Associazione Gruppo Verde Milano San Siro, che ha presentato un nuovo ricorso al Tar. "Oggetto della contestazione la rifunzionalizzazione di San Siro. In sostanza cosa succederebbe al Meazza una volta realizzato il nuovo impianto. I club restano in attesa e non commentano" scrive il quotidiano, ricordando che a prendere posizione nelle ultime ore ci ha pensato il sindaco di Milano, Beppe Sala: "Non ho letto il ricorso, ma è chiaro che questo è un percorso a ostacoli.