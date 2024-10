Novità estetica per il Torino. Questa sera, nel match di San Siro contro l'Inter, i granata scenderanno in campo indossando la terza maglia che è stata presentata in settimana. La tinta principale è quella che il Toro ha definito "il colore dell'anno 2024", ovvero il Peach Fuzz: le tinte arancione pesca sono intervallate da pennellate granata e inserti blu. Il calzoncino rosa e i due calzettoni fluo completeranno il kit, oggi al debutto in Serie A. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.