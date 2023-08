Il campionato italiano è ripartito dai gol dei soliti noti. In testa alla classifica cannonieri ci sono infatti Lautaro Martinez e Victor Osimhen. "Hanno detto no ai milioni sauditi: troppo giovani per esplorare il campionato arabo, troppo ambiziosi per decidere così presto di dire addio al sogno Champions, al desiderio di lottare per lo scudetto", riporta La Gazzetta dello Sport.

"In questo 2023 hanno messo in fila anche i migliori al mondo - si legge ancora - gli uomini destinati a sfidarsi nel prossimo decennio per il Pallone d’oro: Martinez ha il miglior rendimento nel rapporto minuti giocati/gol realizzati (89,81’), Victor è il capocannoniere dei top cinque campionati d’Europa (19). Anche fenomeni come Mbappé e Haaland (o Kane) sono dietro. Il Toro ha iniziato la stagione della definitiva consacrazione con la fascia di capitano al braccio, parla da leader emotivo oltre ad essere un leader tecnico. E, per la prima volta da quando è a Milano, è lui il centro di gravità nerazzurro. La scorsa stagione è arrivato oltre quota 20 gol in campionato per la prima volta in carriera, ora vuole un altro scudetto, col trono dei re dei bomber".