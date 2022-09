Il comitato 'SiMeazza' si è riunito ieri davanti a Palazzo Marino cingendo con un girotondo umano piazza della Scala. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport, sottolineando come il raduno sia stato silenzioso, senza megafoni né bandiere. "Soltanto per ribadire

la contrarietà alla demolizione dell’attuale impianto di San Siro - si legge -. Presenti diversi cittadini, oltre a Gianfelice Facchetti, Milly Moratti e il vicepresidente del Senato Ignazio La Russa". Il motto è eloquente: "Demolire il Meazza è come demolire metà Duomo".