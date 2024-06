Il Milan ci prova per Romelu Lukaku. Dopo le voci di un anno fa, torna ancora la suggestione di vedere il belga dall'altra parte del Naviglio. E non stupirebbe nessuno...

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, la non più giovanissima età favorirebbe un'operazione molto meno esosa rispetto a Zirkzee, Sesko e Gimenez, gli altri profili seguiti dai rossoneri per l'attacco. Lukaku potrebbe costare addirittura nulla in fatto di cartellino, da capire invece lo stipendio. Il Chelsea potrebbe lasciarlo partire in prestito, ma anche un acquisto a titolo definitivo costerebbe meno rispetto agli altri nomi.

Ingaggio? Alla Roma, Romelu percepiva 7,5 milioni a stagione. Col Chelsea ha ancora due anni di contratto, ma difficilmente resterà a Londra.