La Gazzetta dello Sport si proietta a Napoli-Inter ponendo l'accento anche sul ritorno al Maradona di Walter Mazzarri, protagonista in azzurro tra il 2000 e il 2013 nello stadio che prima si chiamava San Paolo. A distanza di 10 anni, dunque, il tecnico di San Vincenzo torna in un impianto in cui Osimhen e compagni non hanno avuto un percorso netto nell'ultimo periodo.

In questa stagione, infatti, in otto gare interne il Napoli ha vinto solo due volte, in campionato e mai in Champions: l'ultimo successo risale al 27 settembre scorso contro l’Udinese.