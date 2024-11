Risultato storico per l'Inter, perché a livello statistico va rimarcato il fatto dei 5 gol tutti già nel primo tempo. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, era capitato solo un'altra volta nella storia del club nerazzurro andare a segno cinque volte in trasferta in campionato nel primo tempo: era il 1° marzo 1964, in casa della Samp (gara poi terminata 1-5).

E non solo. Quattro dei cinque gol segnati ieri al Bentegodi, poi, sono arrivati nei primi 31’ di gioco: ai nerazzurri non succedeva dal marzo 2017, contro l’Atalanta (7-1 il risultato finale). Anche in quella occasione l’Inter segnò i primi quattro gol della partita tra il 17’ e il 31’.