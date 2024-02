Doveva essere la sua partita, e invece Romelu Lukaku ha fallito l'assalto all'Inter. Una serata nera, ancor di più considerando che dall'altra parte il nuovo numero 9 dell'Inter è risultato decisivo. Per la Gazzetta, il belga non è stato il peggiore in campo solo perché Angelino ha fatto ancora più male.

Big Rom ha girato a vuoto e fallito l'unica vera occasione, quando si è lasciato ipnotizzare da Sommer. Quando arrivano le grandi partite, Lukaku sparisce: la Gazzetta lo sottolinea ancora una volta. E ad Appiano oggi nessuno lo rimpiange.