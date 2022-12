"Quando nel gennaio 2020 si era trasferito da Vigo a Napoli, Stanley con la compagna Daniela avevano avuto la grande gioia della nascita della primogenita Linda - ricorda il quotidiano -. Ma per il resto l’esperienza in Italia non era partita col piede giusto. Un sacco di problemi fisici, le difficoltà iniziali di ambientamento. E poi quelle maledette tonsille. Servì un doppio intervento nella primavera 2021 per risolvere il problema. E alla ripartenza Lobotka trovò quello Spalletti che già lo voleva all’Inter e che ha saputo valorizzarne tutte le caratteristiche migliori, aiutandolo a crescere sotto il profilo tattico nella gestione della gara. Oggi i due, come pensiero, sono diventati quasi inscindibili".