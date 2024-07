L'Inter cerca un difensore capace di giocare come vice Bastoni e sul taccuino degli uomini di mercato nerazzurri ci sono anche i nomi di alcuni giovani. Uno cerchiato in rosso resa quello di Giovanni Leoni, centrale della Sampdoria classe 2006 diventato il secondo debuttante più giovane della Serie B. Il giocatore è apprezzato, ma al momento - riferisce La Gazzetta dello Sport - il club non ha fretta di affondare il colpo.