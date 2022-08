La prima giornata della Serie A 2022-23 si è aperta senza passi falsi per le squadre che si erano classificate nei primi otto posti nella scorsa stagione. Non ha steccato nessuno per la prima volta nella storia, compresa l'Inter vicecampione d'Italia, al quarto successo di fila all'esordio nel torneo. Un 2-1 sudato sul campo del neopromosso Lecce, domato solo all'ultimo respiro grazie a un gol in mischia di Denzel Dumfries: "La vittoria è arrivata, la strada per raggiungerla è stata tortuosa forse perché l’inizio della gara di Lecce era stato fin troppo agevole - si legge su Gazzetta.it -. Appunti da mettere nel faldone delle cose positive: le soluzioni offensive sono davvero tante, sia nello sviluppo normale delle partite sia nell’eventualità di un assedio finale. A Lecce Inzaghi è stato bravo a cambiare rendendo più offensiva la squadra senza concedere nulla in ripartenza. Il piede di Dimarco deve essere sollecitato spesso, perché senza Perisic l’Inter rischia di perdere qualcosa sul piano della rifinitura, visto che Gosens è più un incursore bravo a concludere che un esterno specializzato nell’assist. Appunti da mettere nel faldone delle cose negative: non si può staccare la spina com’è successo a Lecce e nemmeno rallentare. La squadra può gestire il pallone e i ritmi, ma sempre con mentalità propositiva altrimenti emergono imprevedibili lacune in copertura".