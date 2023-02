Fase di involuzione preoccupante per Rafael Leao , fuori dai titolari in un Milan lontano parente di quello che l'anno scorso aveva vinto lo scudetto. E secondo la Gazzetta dello Sport adesso il rinnovo appare sempre più lontano. "Gli umori del giocatore sono sotto gli occhi di tutti ed è facile leggere gli sviluppi sul fronte tecnico. Invece appare più complicato interpretare le mosse dei protagonisti della trattativa per il rinnovo del contratto - si legge -. Dai primi di gennaio ormai i lavori sono in sostanza fermi, paralizzati da una serie di veti incrociati. La proposta milanista di alzare lo stipendio a 6,5 milioni netti non basta ad accontentare il giocatore, visto che il Milan pensa di esaurire con questa mossa l’argomento Sporting .

Invece Rafael e il suo entourage vogliono che sia il Milan a sollevarlo dall’onere dei 19 milioni (comprese le spese legali) che spettano alla società di Lisbona. E anche gli ultimi contatti tra le parti non hanno portato a sostanziali cambiamenti. Resta in sospeso, infatti, anche la questione della clausola da 150 milioni che l’attaccante chiede di dimezzare per prolungare oltre il 2024. Più volte Maldini ha auspicato che la partita si chiudesse a gennaio: purtroppo quella scadenza è già passata e all’orizzonte non si intravvedono (per il momento) spiragli positivi. A rendere la questione ancor più ingarbugliata sono i rapporti difficili (se non proprio conflittuali) nel mondo di Rafael. Divisioni sostanziali che rendono ardua la strada della diplomazia".