Lautaro Martinez è rimasto a Milano per godersi un po' di meritato riposo, ma nei prossimi questi giorni raggiungerà il ritiro dell'Argentina in vista della Copa America al via il 20 giugno. Per la Seleccion prima sono previste due amichevoli contro Ecuador (il 9) e il Guatemala (il 14), poi si alzerà il sipario sul torneo che terminerà il 14 luglio con la finalissima di Miami.

Se la Seleccion dovesse arrivare in fondo, Lautaro potrebbe andare in vacanza solo nella seconda metà di luglio. Ecco perché - riferisce La Gazzetta dello Sport - appare difficile immaginare che il Toro possa ripresentarsi ad Appiano prima dell'inizio di agosto. Per fortuna dell'Inter il suo capitano non avrà l'impegno extra dell'Olimpiade di Parigi: i ct Mascherano come fuori quota per l'attacco infatti ha scelto Julian Alvarez, attaccante del Manchester City.