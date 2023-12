Lautaro leader assoluto di questa Inter. Come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, l'incidenza dell'argentino va al di là dei 27 gol segnati in questo 2023, chiaramente condizionato nel bene dal trionfo mondiale di 12 mesi fa. Peraltro è un Lautaro che si fa sentire soprattutto in trasferta, quando il gioco si fa ancora più duro: finora ha marcato visita solo a Empoli in campionato e a Lisbona in Champions. Per il resto, c'è stato sempre il suo marchio sui successi nerazzurri. E se le statistiche a Napoli danno i brividi, c'è pur sempre il Toro a dare speranza: i nerazzurri hanno vinto solo una volta su 17 al Maradona, era il 6 gennaio 2020 e Lautaro ovviamente andò in rete.

La sua speranza, e quella dell'Inter, secondo la rosea, è ripetere quanto fatto da Osimhen un anno fa, ossia trascinare i suoi allo scudetto. E domani i due saranno avversari.