L'ultima fatica prima della sosta. E poi dita incrociate perché alla ripresa ci sarà la Juventus. Inzaghi conosce bene le insidie che attendono quelli che lasceranno Appiano per andare nei vari ritiri delle nazionali. In particolare, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, occhi puntati su Lautaro che, ovviamente, dovrà affrontare voli transoceanici per recarsi in Argentina: nel mirino Uruguay e Brasile. Il Toro si rivedrà in gruppo solo venerdì, a due giorni dal match di Torino.

Stesso discorso per Bremer in casa Juve: lui e Lautaro sono quelli che più preoccupano Inzaghi e Allegri. In America anche Sanchez e McKennie.