Con l’arrivo dell’autunno le squadre di Simone Inzaghi tendono a cambiare marcia. Sta succedendo all'Inter dopo un avvio di grandi difficoltà ed era accaduto alla Lazio in passato, dove in tre stagioni su cinque il tecnico piacentino ha ottenuto oltre il 60% di vittorie nelle sfide in tutte le competizioni . Tra ottobre e dicembre dello scorso anno, invece, l'Inter di Inzaghi ha vinto 13 partite su 17, pareggiando due e perdendone altrettante (con una percentuale del 76% di vittorie).

A snocciolare queste statistiche è La Gazzetta dello Sport, evidenziando come ottobre sia stato il mese della svolta interista. "Dopo il ko interno con la Roma (anche qui, rimontata dopo il vantaggio) l’Inter ha cambiato marcia e scacciato i pensieri più neri, tornando a vincere e convincere (4 vittorie, un pari e una sconfitta). Spalle al muro, la squadra si è ricompattata insieme al suo allenatore, dopo un avvio da 5 sconfitte in 10 gare in tutte le competizioni. La scossa è arrivata dalla pancia dello spogliatoio, col famoso confronto tra i giocatori di cui si è tanto parlato. Un faccia a faccia voluto principalmente dal gruppo degli italiani e che ha avuto effetti immediati. L’Inter è tornata squadra, ha ritrovato un’anima come ha più volte sottolineato con orgoglio il suo allenatore", trascinaata dalle grandi prestazioni di Barella e Lautaro.