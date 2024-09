Con 8 vittorie e un pareggio nelle prime 9 giornate, la Stella Rossa comanda incontrastata il campionato di casa. Ma è chiaro che l'Inter domani parta nettamente favorita: l'obiettivo per i nerazzurri non possono non essere i tre punti, ma va registrata la fase difensiva finora non sempre impeccabile. Nella prima giornata, i serbi hanno fatto sudare il Benfica: 1-2 al Marakana.

La Gazzetta dello Sport racconta la squadra serba. Uno dei due centravanti della Stella Rossa si chiama Cherif Ndiaye, è senegalese e guida la classifica marcatori della SuperLiga con 7 gol: gambe lunghe, sulla corsa nello spazio può creare problemi. Ma non è sicuro che il senegalese giochi titolare, Milojevic potrebbe preferirgli il brasiliano Bruno Duarte.

Sicuri assenti il terzino destro Mimovic, il centrocampista Ivanic e il difensore Degenek. In mezzo al campo Krunic, vecchia conoscenza del calcio italiano.