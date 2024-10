La Gazzetta dello Sport si proietta alla sfida tra Roma e Inter di questa sera individuando tre duelli chiave. Uno sarà quello in attacco tra Dybala e Thuram, capocannoniere della Serie A e uomo in più dei nerazzurri in questa prima parte di stagione, mentre l'altro vedrà protagonisti Angelino (che 'ballerà' tra due ruoli) e Dimarco, re dei cross in campionato. Secondo la rosea sarà però cruciale anche la lotta in mezzo al campo tra il fisico Koné e il dinamismo di Barella, pronto a tornare in campo dopo un mese di assenza per infortunio.