In casa Roma c'è una mezza rivoluzione in vista. E non solo per l'arrivo in panchina di Gian Piero Gasperini. Il club giallorosso, chiamato a rispettare i paletti del Fair Play Finanziario, ha intenzione di regalare qualche innesto al nuovo tecnico e a centrocampo il nome cerchiato in rosso è sempre quello di Davide Frattesi. Per arrivare all'interista, che rappresenta un sogno, in ogni caso "bisognerà fare i conti con la concorrenza di top club come Napoli e Atletico Madrid e con la possibile resistenza dell’Inter", scrive oggi La Gazzetta dello Sport.