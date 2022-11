La Cremonese punta Massimiliano Alvini e si prepara ad intervenire sul mercato con almeno un innesto per ogni reparto. Secondo La Gazzetta dello Sport il portiere Ionut Radu tornerà all'Inter, mentre per il centrocampo potrebbe diventare calda la pista che conduce a Roberto Gagliardini. "Il sogno sarebbe quello di riavere a Cremona Gaetano del Napoli. Ma non mancano idee legate a Gagliardini o Filippo Ranocchia", assicura la rosea.