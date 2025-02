"In questo lungo rosario di punti gettati via negli scontri diretti, uno spreco che rischia di mandare al macero la stagione, c’è una triste costante nerazzurra: la stecca dei big". La Gazzetta dello Sport trova i "colpevoli".

Da Calhanoglu a Dimarco, da Barella a Lautaro: in troppi hanno fallito ripetutamente l'appuntamento nei grandi incontri. E da quando Thuram ha rallentato sottoporta, riecco i problemi atavici: se non segna Lautaro, non segna nessuno. Ieri l’Inter ha avuto la colpa grave di non aver segnato almeno un gol tirando complessivamente 11 volte, 9 in porta e 2 fuori. Come sottolinea il quotidiano, alcune di queste erano occasioni succulente, sbagliate sul più bello proprio dal capitano.

In questa stagione, Lautaro ha segnato 15 gol e solo uno a una big, quello al Milan in Supercoppa. Troppo poco. E se Thuram ha qualche problema, come in questo periodo per via di una caviglia dolorante, alle loro spalle c'è il vuoto.