San Siro sarà l'arma in più a disposizione dell'Inter nei prossimi mesi, quando i nerazzurri tenteranno la tripla scalata tra campionato, Champions League e Coppa Italia. Saranno infatti ben 6 su 9 le partite del tour de force che la squadra di Inzaghi giocherà davanti al suo pubblico, anche se nel conto de La Gazzetta dello Sport rientra anche il derby di mercoledì sera dove l'Inter sarà tecnicamente ospite del Milan.

Dopo il match di oggi contro l'Udinese e il derby di Coppa Italia, il Biscione è attesa dalla doppia trasferta di Parma e Monaco ma poi, scollinata la metà di aprile, si tornerà quasi sempre a San Siro, che insieme ai tifosi può e deve essere un fattore. "E la gente dell’Inter sembra aver colto l’importanza del momento - si legge sulla rosea -: se da dicembre scorso la media degli spettatori era scesa stabilmente sotto i 70mila, per la sfida con l’Udinese si annuncia la sterzata. I biglietti sono esauriti da diversi giorni, gli ultimi posti disponibili sono quelli rimessi in vendita dagli abbonati che non saranno presenti. Stesso discorso per Inter-Cagliari, la partita che il 12 aprile riabbraccerà i nerazzurri a Milano".