L'obiettivo di Simone Inzaghi è quello di fare il bis scudetto, un qualcosa che dalle parti di Appiano manca dai tempi di Mancini e Mourinho. La stagione - come ricorda la Gazzetta dello Sport - partirà probabilmente con la firma sul rinnovo già apposta.

Il punto fermo resta il 3-5-2, da lì si ripartirà per la quarta stagione di fila (la sesta se si conta anche il biennio di Conte). Ma attenzione: come sottolinea la rosea, il modulo si è evoluto nel corso del tempo, alzando il baricentro e praticando un calcio dominante dove tutti sono protagonisti della fase di costruzione.

La Thu-La è la certezza dell'attacco, reduce da una stagione da 42 gol in due. Un vantaggio accumulato sulle concorrenti da far fruttare anche col turnover: Inzaghi coinvolgerà ancora di più tutto l'organico. Taremi, Zielinski e Martinez sono tre innesti pronti a entrare subito in azione, più di semplici alternative. L'Inter è già pronta.