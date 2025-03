Nelle difese a tre di Atalanta e Inter spiccano Sead Kolasinac e Alessandro Bastoni. È dai loro piedi mancini, infatti, che arrivano la prima impostazione e che nascono i primi attacchi delle due squadre. Anche perché la zona di competenza è la stessa, il centrosinistra di una linea a tre di cui sono diventati pilastri.

Mentre si concentra sul parallelo tra i due 'braccetti' nerazzurri, La Gazzetta dello Sport si concentra su Bastoni definendolo "universale". Il 95 interista è cresciuto in maniera esponenziale da quando è arrivato a Milano. "L’Inter su di lui ha scommesso sicura e oggi si gode i frutti: nel 2019 Bastoni fu acquistato per un costo a bilancio di circa 31 milioni e oggi ne vale più del doppio, diciamo intorno ai 70", scrive il giornale. Oggi, come sempre, Inzaghi punterà anche sulla sua qualità.