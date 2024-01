"Firenze è un passaggio importante, non più fondamentale". Lo scrive oggi La Gazzetta dello Sport, all'indomani dell'inaspettato stop della Juventus in casa contro l'Empoli. Se i bianconeri avessero battuto come da pronostico la squadra di Nicola, oggi i nerazzurri si sarebbero trovati a inseguire i bianconeri a -4 (seppur con una, anzi due contando quella di stasera, partite in meno) con l'obbligo di vincere.

"Il meno due, con l’asterisco del recupero contro l’Atalanta tra un mese, permette di fare qualche calcolo: un pareggio al Franchi non sarebbe più da disprezzare" secondo la rosea, perché i nerazzurri accorcerebbero la distanza ad un solo punto con lo scontro diretto dietro l'angolo e la partita con i bergamaschi da recuperare il 28 febbraio. Ma Inzaghi non vuole fare nessun calcolo: stasera serve vincere per portare a casa altri punti pesanti e mandare un chiaro segnale al campionato.